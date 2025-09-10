France : Emmanuel Marcon nomme Sebastien Lecornu comme Premier ministre

Proche allié du président Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu a été nommé mardi nouveau Premier ministre de France moins de 24h après la démission de François Bayrou.

A 39 ans, Sébastien Lecornu occupait jusqu'ici le poste de ministre des Armées.

Le successeur de François Bayrou évincé par un vote de confiance, ne dispose que d’un mois pour proposer un nouveau budget.

Sa tâche immédiate sera de s'attaquer à la dette publique croissante de la France, qui a atteint 3,3 milliards d'euros plus tôt cette année et représente 114 % du PIB du pays

Il sera aussi chargé de "consulter" les partis en vue de "bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois", selon la déclaration de l'Élysée.

Et "À la suite de nombreuses discussions, il devra proposer un nouveau gouvernement au président de la République".

Lecornu, qui devient le cinquième Premier ministre du deuxième mandat de Macron et le septième sous sa présidence, est déjà contesté.

Pour plusieurs responsables politiques de la Gauche, la nomination de ce proche du président de la République est une "provocation".

La France insoumise a annoncé le dépôt d’une motion de censure contre ce tout nouveau Premier ministre.