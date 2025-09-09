Publication d'une lettre supposée écrite par Trump à Epstein

Une lettre supposée écrite par Donald Trump à Jeffrey Epstein, pour l’anniversaire de ce dernier en 2003, a été rendue publique le lundi 8 septembre. La révélation intervient dans un contexte de tensions au Congrès pour la publication des « dossiers Epstein », après des années de spéculations et de théories du complot.

Ce que contient cette lettre

La commission démocrate de la Chambre des représentants a obtenu une copie d’un album d’anniversaire d’Epstein, contenant notamment une lettre attribuée à Trump. La note montre une esquisse de buste féminin, entourée de citations, dont l’attribution est contestée. La lettre évoque un échange fictif où Trump écrit : « Nous avons certaines choses en commun, Jeffrey » et « Que chaque jour soit un autre secret merveilleux ». La signature de Trump apparaît au bas du document, renforçant l’intérêt du public.

Réactions de Donald Trump

Trump a nié être l’auteur de cette lettre, ainsi que de tout dessin associé. La Maison-Blanche a annoncé qu’il avait intenté une action en justice de 10 milliards de dollars contre le Wall Street Journal, qui a publié un article sur cette correspondance. Son avocat et sa secrétaire de presse, Karoline Leavitt, ont affirmé que Trump n’avait pas dessiné ni signé cette illustration, tandis que des photos de sa signature authentique ont été publiées pour prouver son innocence. La plupart des républicains présents au Capitole ont minimisé l’affaire, certains déclarant qu’il ne s’agissait pas de la signature de Trump.

Contexte et enjeux

La publication de cette lettre s’inscrit dans une campagne plus large visant à obtenir les dossiers du FBI et d’autres institutions sur Epstein. Les démocrates réclament la transparence concernant l’enquête sur le trafic sexuel, dont Epstein a été accusé. Depuis plus d’une décennie, des procureurs ont conclu un accord secret avec Epstein, qui a suscité de nombreuses questions.

Les législateurs demandent notamment le dernier testament d’Epstein, ses carnets de contacts, ses transactions financières, ainsi que les accords avec les autorités. Cette démarche intervient alors que la pression pour dévoiler toute la vérité sur Epstein et ses liens avec de puissants personnages reste forte.

La publication de cette lettre alimente le débat sur les liens supposés entre Trump et Epstein. Le président a toujours nié toute implication dans des activités illégales ou sexuelles. En parallèle, le Congrès continue d’insister pour que ces documents soient rendus publics, afin de faire toute la lumière sur cette affaire qui continue de fasciner l’opinion publique.