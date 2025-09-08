« Rêves en transit » pour changer de regard sur les migrants

La place Saint-Marc à Venise accueille une installation artistique exceptionnelle consacrée à la vie des migrants. Sur la façade du bâtiment des Procuratie Vecchie, 100 portraits suspendus racontent leur parcours.

Ces portraits montrent des personnes en quête d’un avenir meilleur ou fuyant un passé difficile. Chaque bannière représente une personne photographiée de dos, symbolisant à la fois le départ et l’espoir d’un nouveau départ. La façade devient ainsi un témoignage visuel puissant invitant à la réflexion.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme After Migration, lancé par Art for Action pour la Biennale d’architecture. Il met en lumière le travail de The Human Safety Net, une organisation qui a aidé plus de 13 000 réfugiés dans six pays depuis 2017.

Emma Ursich, la directrice générale, explique : « L’installation s’appelle Rêves en transit. Elle montre que ces migrants regardent vers leur avenir, tout comme nous regardons leur parcours. La majorité ont participé à nos programmes dans la France, l’Allemagne et l’Italie, pour la formation à l’emploi et l’entraînement de micro-entrepreneurs. »

L’exposition intérieure présente également des œuvres d’artistes internationaux. Parmi elles, La Tour de Babel de Lorraine de Sagazan, faite de draps blancs, évoque le voyage migratoire et la quête d’un avenir meilleur. La série Natreen de Leila Alaoui raconte le parcours des réfugiés syriens au Liban.

Sofia Polishchuk, une réfugiée ukrainienne, témoigne : « Je travaille à Munich comme photographe. Mon rêve est de voyager partout pour capturer la vie et les lieux. » Une visiteuse italienne, Annalisa, déclare : « C’est un excellent moyen de promouvoir la compréhension et l’acceptation. La diversité doit devenir une force. »

Au sol, une œuvre interactive d’Ange Leccia, composée de globes gonflables, évoque aussi les routes migratoires. L’exposition extérieure sera visible jusqu’au 7 septembre, tandis que l’exposition intérieure, qui relate leurs histoires, restera accessible jusqu’au 15 mars 2026. Une présence essentielle pour sensibiliser aux défis et aux espoirs des migrants, à travers le regard des artistes.