Cour pénale internationale : nouvelle procédure contre Joseph Kony 

Les procureurs de la Cour pénale internationale (CPI) présenteront mardi des preuves à l'appui des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité portées contre le célèbre chef de guerre ougandais fugitif Joseph Kony, lors de la toute première audience in absentia de la CPI.

Joseph Kony doit répondre de dizaines de chefs d'accusation de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, notamment de meurtre, d'esclavage sexuel et de viol, pour avoir dirigé la brutale Armée de résistance du Seigneur, qui a terrorisé le nord de l'Ouganda.

Pour la CPI, cette démarche représente un test majeur qui permettrait de lancer d'autres procédures sans attendre l'arrestation du suspect. Une solution qui pourrait être utilisée pour les cas du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ou du président russe Vladimir Poutine, tous deux dans le viseur du tribunal international.

L'audience ne constitue pas un procès, mais permet aux procureurs de présenter leur dossier au tribunal. En son absence, Kony sera représenté par un avocat de la défense. Après avoir examiné les preuves, les juges peuvent décider de confirmer ou non les charges retenues contre Kony, mais il ne peut être jugé en son absence.

En 2005, sous la pression de l'armée ougandaise, la LRA de Kony s'est affaiblie et ses membres ont été contraints de se séparer et de fuir dans les pays voisins, notamment au Soudan et au Congo, où ils se sont installés dans de vastes étendues de brousse non gouvernée.

Le procès contre Kony devrait être suivi par de nombreuses personnes en Ouganda, où les survivants espèrent que justice sera rendue. "Il a fait beaucoup de mauvaises choses", a déclaré Odong Kajumba, qui a échappé à la LRA après avoir été capturé et forcé à porter un sac de sucre jusqu'à la frontière ougandaise avec le Soudan en 1996. S'ils parviennent à arrêter Kony, dit-il, "je serai très heureux".

Qui est Joseph Kony ?

Un garçon religieux

Élevé dans une famille catholique du peuple Acholi, dans le nord de l'Ouganda, Kony a été enfant de chœur. Ses aînés ont vu en lui les dons occultes du devin et d'autres ont commencé à le consulter pour obtenir des conseils sur tous les sujets, de la guérison de la stérilité à la levée des malédictions. "Certains disaient qu'il s'asseyait dans sa hutte, la main posée sur une Bible, ou qu'il regardait dans un miroir fissuré pour prédire l'avenir", écrit Matthew Green, biographe de la LRA, dans "The Wizard of the Nile" (Le magicien du Nil).

Kony a saisi sa chance en tant que leader local avec l'arrivée au pouvoir, en 1986, du président ougandais Yoweri Museveni, dont l'armée de guérilla avait renversé les forces gouvernementales composées en grande partie de membres de la tribu de Kony. Selon le récit de Green, Kony a rassemblé des gens pour leur dire qu'il avait reçu un esprit qui lui demandait de se battre et de renverser Museveni : "Des acolytes portant des chapelets en bambou se sont rassemblés à son domicile, attendant les ordres". Kony a quitté son village en avril 1987 avec 11 adeptes pour lancer son mouvement, dont l'objectif déclaré était de gouverner l'Ouganda selon les 10 commandements bibliques.

Un chef de guerre redouté

La campagne de guérilla de Kony, qui consistait à tendre des embuscades aux soldats du gouvernement et à d'autres personnes, a terrorisé encore davantage la population locale. Les attaques contre les villages, ou la crainte d'attaques imminentes, ont souvent contraint de nombreux civils à fuir leurs maisons isolées pour trouver une sécurité relative dans les villes voisines. Les rebelles étaient connus pour être très mobiles et difficiles à localiser. Au milieu des années 1990, les autorités ougandaises ont contraint des centaines de milliers de civils à s'installer dans des camps de déplacés afin d'isoler les rebelles.

Cette décision a été critiquée par les dirigeants locaux, les défenseurs des droits de l'homme et d'autres, qui ont déclaré qu'elle exacerbait les souffrances de la population tout en ne faisant pas grand-chose pour éradiquer la LRA, dont les attaques se sont poursuivies. Les rebelles ont enlevé des garçons et des filles lors d'attaques sporadiques et se sont livrés à d'autres actes de cruauté, notamment en coupant des membres. À chaque attaque réussie, la réputation de Kony en tant que redoutable seigneur de guerre grandissait. Les autorités ougandaises affirment que Kony a fait tuer son adjoint, Vincent Otti, lorsque celui-ci a semblé intéressé par un accord de paix avec le gouvernement.

Un fugitif traqué par les États-Unis

En 2011, les États-Unis ont envoyé une centaine de soldats américains pour aider les forces de l'Union africaine à retrouver Kony, un nombre qui est ensuite passé à environ 250. L'effort a fragilisé la LRA, mais Kony lui-même est resté insaisissable. Un an plus tard, Kony a accédé à la notoriété internationale après que le groupe de défense Invisible Children a réalisé une vidéo en ligne très populaire mettant en lumière ses crimes, en particulier ceux commis contre des enfants.

Les États-Unis ont offert jusqu'à 5 millions de dollars de récompense pour toute information permettant de capturer Kony. Les autorités ougandaises affirment depuis longtemps qu'elles pensent que Kony est en vie et qu'il se cache peut-être dans la région frontalière anarchique entre la République centrafricaine et la région du Sud-Darfour, au Soudan. La plupart des hauts commandants de la LRA ont été tués ou capturés, mais Kony survit tant bien que mal, ce qui ajoute au mythe qui entoure "le seigneur de la guerre".

Nombreux sont ceux qui, dans sa région d'origine, pensent que Kony ne sera jamais arrêté.