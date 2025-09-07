Le Soudan du Sud rapatrie un Mexicain expulsé des États-Unis

Le samedi, le Soudan du Sud a annoncé avoir rapatrié au Mexique un homme expulsé des États-Unis en juillet dernier. Il s’agit de Jesús Muñoz-Gutiérrez, un citoyen mexicain. Il faisait partie d’un groupe de huit personnes détenues par le gouvernement soudanais après leur expulsion des États-Unis.

Le ministère des Affaires étrangères du Soudan du Sud a expliqué que le rapatriement a été réalisé en partenariat avec l’ambassade du Mexique en Éthiopie. La démarche a respecté toutes les règles du droit international, des accords bilatéraux et des protocoles diplomatiques en vigueur.

Des groupes de défense des droits de l’homme ont dénoncé cette pratique. Selon eux, expulser des migrants vers des pays tiers viole le droit international et les droits fondamentaux de ces personnes. Cependant, ces expulsions ont reçu l’appui de la Cour suprême américaine, qui a autorisé en juin la reprise des renvois rapides vers des pays autres que le pays d’origine.

On ne sait pas si Jesús Muñoz-Gutiérrez et les autres expulsés ont bénéficié d’une assistance juridique lors de leur renvoi. Par ailleurs, le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis a indiqué que Jesús Muñoz-Gutiérrez a été condamné pour meurtre au deuxième degré et risque la prison à vie.

D’autres pays africains accueillent également des personnes expulsées des États-Unis, comme l’Ouganda, l’Eswatini et le Rwanda. L’Eswatini a accueilli cinq hommes en juillet, tandis que le Rwanda a annoncé l’arrivée de sept personnes expulsées en août.