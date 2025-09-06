Coupe du Monde 2026 : le Maroc, premier africain qualifié

Le Maroc s'est qualifié vendredi pour la Coupe du Monde 2026. Les Lions de l'Atlas ont étrillé les Menas du Niger 5 - 0 à Rabat, tuant tout suspense dans le groupe E.

Les joueurs de Hoalid Regragui sont la première équipe africaine à valider son ticket pour la compétition prévue aux Etats-Unis, Mexique et Canada. Une édition qui voit le pays participant portée désormais à 48 contre 36 auparavant.

L'Afrique dispose de neuf places directes et d'une place pour les barrages intercontinentaux.

Le Maroc avait atteint les demi-finales lors de l'édition 2022 avant de se voir sorti par la France.

Le dénouement des autres groupes africains de ces éliminatoires pourrait venir très vite, les derniers étants programmés pour cette semaine.

Quarante-trois équipes obtiendront leur place grâce aux tournois de qualification continentaux. Deux autres équipes décrocheront leur ticket lors des barrages intercontinentaux qui réuniront six équipes et sont prévus en mars 2026. Les trois pays hôtes sont automatiquement qualifiés.

La répartition

L'Asie disposera de huit places directes et d'une place en barrage intercontinental.

L'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes obtiennent trois places directes (en plus des trois pays hôtes) et deux autres places dans les barrages intercontinentaux.

L'Amérique du Sud dispose de six places directes et enverra une autre équipe aux barrages intercontinentaux.

L'Océanie dispose pour la première fois d'une place garantie, obtenue par la Nouvelle-Zélande en mars. Elle pourrait en ajouter une autre avec la Nouvelle-Calédonie qui participera aux barrages intercontinentaux.

L'Europe comptera 16 équipes qui participeront à coup sûr à la prochaine Coupe du monde.

Déjà qualifié

États-Unis, Mexique, Canada (qualifiés automatiquement en tant que pays hôtes)

Afrique

Maroc (qualifié le 5 septembre)

Asie

Japon (qualifié le 20 mars)

Iran (qualifié le 25 mars)

Jordanie (qualifiée le 5 juin)

Corée du Sud (qualifiée le 5 juin)

Ouzbékistan (qualifié le 5 juin)

Australie (qualifiée le 10 juin)

Océanie

Nouvelle-Zélande (qualifiée le 24 mars)

Amérique du Sud

Argentine (qualifiée le 25 mars)

Brésil (qualifié le 10 juin)

Équateur (qualifié le 10 juin)

Uruguay (qualifié le 4 septembre)

Colombie (qualifiée le 4 septembre)

Paraguay (qualifié le 4 septembre)