Vers une amitié '' immuable'' entre la Chine et la Corée du Nord ?

Le président chinois a rencontré jeudi son homologue nord-coréen au Grand Hall du Peuple à Pékin. Six ans après leur dernière rencontre en Corée du Nord.

Le sommet entre Xi Jinping et Kim Jong-Un semble avoir balisé la voie au rétablissement des relations entre leurs deux pays.

Alors que pour la première fois, Pékin n’a pas évoqué la « dénucléarisation de la péninsule coréenne ». Une attitude perçue comme la validation du statut nucléaire nord-coréen par la Chine selon les analystes.

En 2022 déjà, la Chine et la Russie ont pour la première fois opposée, à l’ONU, leur veto aux nouvelles sanctions contre la Corée du Nord en raison de son programme nucléaire. Un changement géopolitique en filigrane.

Les dirigeants des trois pays ont affiché leur unité à Pékin cette semaine. Un trio qui serait aux antipodes des règles occidentales, selon des analystes.