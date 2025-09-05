Ukraine : le gouvernement menace d'interdire une branche de l’Église orthodoxe

Le gouvernement ukrainien envisage d’interdire une branche de l’Église orthodoxe, accusée de ne pas avoir rompu ses liens avec Moscou. Cette décision s’inscrit dans le contexte de la lutte contre l’influence russe en Ukraine.

Depuis 2022, Kiev cherche à couper toute relation avec l’Église russe, notamment en limitant ses activités et en confisquant ses biens. La branche concernée, l’Église orthodoxe ukrainienne, affirme son indépendance, mais le gouvernement estime qu’elle reste fidèle à Moscou.

Le gouvernement ukrainien accuse l’Église orthodoxe ukrainienne de ne pas avoir suffisamment pris ses distances avec le Patriarcat de Moscou, malgré sa déclaration d’indépendance en 2022.

Selon Kiev, certaines structures de l’Église continuent de servir d’intermédiaires pour l’influence russe dans le pays. La décision d’interdiction vise aussi à renforcer la souveraineté culturelle et spirituelle de l’Ukraine face à ce qu’elle considère comme une menace russe.

La justice doit encore statuer sur cette interdiction, qui pourrait durer plusieurs mois.