"La voix de Hind Rajab" bouleverse le festival de Venise

La voix de Hind Rajab, le film-événement de la Mostra de Venise, a été ovationné ce mercredi 3 septembre lors de sa projection officielle. Réalisé par Kaouther Ben Hania, ce drame inspiré de faits réels raconte l’histoire d’une fillette palestinienne de 5 ans, Hind Rajab, tuée à Gaza en janvier 2024 par l’armée israélienne.

La projection a été marquée par des applaudissements et des drapeaux palestiniens brandis par le public. Les spectateurs ont aussi crié des slogans en soutien à la cause palestinienne. L’équipe du film, composée d’acteurs palestiniens, a terminé en larmes, émus par cette reconnaissance.

Deux heures plus tôt, la réalisatrice et les acteurs sont montés sur le tapis rouge, vêtus de noir et brandissant une photo d’Hind. Parmi eux, Rooney Mara et Joaquin Phoenix, producteurs exécutifs, étaient présents pour soutenir le film.

Au cœur du film, des enregistrements émouvants de l’appel au secours d’Hind, captant la voix de Gaza en détresse. La réalisatrice Kaouther Ben Hania a expliqué que “cette voix représente Gaza qui appelle à l’aide, alors que personne ne peut entrer.”

La réalisatrice Kaouther Ben Hania, franco-tunisienne, a raconté avoir découvert par hasard ces extraits d’appel et avoir contacté la famille d’Hind, obtenant leur consentement pour réaliser le film.

Durant le tournage, des émotions fortes ont été ressenties par l’équipe. Le film, d’une heure et demie, se concentre sur le centre d’appel du Croissant-Rouge, entre volonté d’aider et respect des protocoles.

Avec le soutien de stars comme Brad Pitt, Alfonso Cuarón et Jonathan Glazer, "La voix de Hind Rajab" se projette déjà dans plusieurs festivals internationaux. Après Venise, il sera à Toronto, Londres, Saint-Sébastien et Busan, et a été choisi par la Tunisie pour représenter le pays aux Oscars.