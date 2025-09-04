Somaliland : arrestation de personnes soupçonnées de trafic illégal d’animaux sauvages 

Dix bébés guépards, détenus depuis leur naissance et destinés au commerce illégal d'animaux sauvages, ont été sauvés au Somaliland. Deux personnes ont été arrêtées pour ces faits.

Deux personnes qui détenaient les petits ont été arrêtées lors d'une opération menée le 14 août dans le district nord de Sallahley. Les autorités ont exhorté le public à signaler toute activité suspecte liée au commerce d'animaux sauvages.

Laurie Marker, fondatrice du Cheetah Conservation Fund (CCF), qui s'occupe de ces animaux petits, a déclaré mercredi qu'ils étaient tous dans un état stable, bien qu'ils aient tous été sous-alimentés et boiteux après avoir été attachés en captivité pendant des mois.

Elle a ajouté qu'un petit de huit mois était incapable de marcher après avoir été attaché pendant six mois, tandis qu'un autre, âgé de 5 mois, était très mal nourri.

Le trafic d'animaux sauvages, un fléau au Somaliland

Un représentant du ministère de l'Environnement, Abdinasir Hussein Said, a déclaré aux journalistes que les petits guépards avaient rejoint un groupe de 109 autres animaux sauvés lors d'opérations similaires.

"Nous exprimons notre profonde gratitude à la police pour ses efforts visant à protéger ces 10 guépards qui étaient destinés au commerce illégal. Le ministère s'occupe actuellement de 109 guépards qui ont été interceptés alors qu'ils étaient en route pour être vendus illégalement à l'étranger. Nous encourageons la population du Somaliland à protéger la faune sauvage dans son habitat naturel, car c'est dans son intérêt. Nous demandons également à la police d'accélérer son enquête afin de prendre des mesures supplémentaires à l'encontre de toute autre personne liée à cet incident", a-t-il indiqué.

Le Somaliland est une plaque tournante majeure pour le commerce illégal d'espèces sauvages. Des centaines de guépards et de léopards provenant de la Corne de l'Afrique ont été transportés vers les pays du Golfe via le golfe d'Aden.

La possession d'espèces sauvages est pourtant illégale au Somaliland, et la police mène souvent des opérations de répression contre les trafiquants présumés.

Les défenseurs de l'environnement de la Corne de l'Afrique ont déjà exprimé leur inquiétude face à l'augmentation de la demande d'animaux exotiques dans les pays du Golfe et au commerce illégal qui en résulte, qui affecte les écosystèmes des pays de la Corne de l'Afrique.