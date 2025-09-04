"Les rats héros" : des experts en détection et sauvetage

En Tanzanie, on les appelle les « rats héros ». Ces rats géants d'Afrique sont entraînés pour détecter les mines, les maladies, et même les personnes enfouies sous les décombres.

Depuis plus de 20 ans, l'association APOPO forme ces agents très spéciaux pour des missions vitales.

« Le rat doit identifier les échantillons positifs en lisant leur réaction. S’il réussit, il passe à l’étape suivante, le travail réel. » explique Sophia Madinda, dresseuse de rats.

Dotés d’un odorat exceptionnel, ces rats peuvent aussi détecter la tuberculose, souvent difficile à repérer.

Ils ont permis d’identifier plus de 30 000 patients négatifs, évitant ainsi des milliers d’infections secondaires.

Ils aident aussi lors de sauvetages après des catastrophes. Leur taille compacte leur permet de pénétrer dans les décombres, là où les chiens ne peuvent pas aller.

Les rats commencent leur entraînement dès leur naissance. Avec une espérance de vie de près de dix ans, ils peuvent travailler pendant plusieurs années.