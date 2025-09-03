Ghana : 8e baisse consécutive de l'inflation

Ghana
Le taux d’inflation au Ghana a baissé pour le huitième mois consécutif en août. Selon l’annonce faite par le service national des statistiques du pays d’Afrique de l’Ouest. C’est le seuil le plus bas depuis 4 ans. Rapporte Reuters.
Le mois dernier le Ghana a enregistré une inflation à la consommation de 11,5 % en glissement annuel, contre 12,1 % en juillet.
C’est tout sauf une mauvaise nouvelle pour Accra qui sort progressivement d’une situation économique morose. Une phase marquée par la perte de 20 % de la valeur du cedi, la monnaie locale.
Obligeant la Banque centrale a abaissé son taux directeur de 300 points pour atteindre 25 % le mois dernier. Les autorités ghanéennes veulent atteindre un taux d’inflation de 11, 9 % fin 2025.
