L'ONU appelle à garantir des élections libres et transparentes au Cameroun

À quelques semaines de l’élection présidentielle prévue en octobre au Cameroun, les Nations Unies ont exprimé mardi à Genève de vives préoccupations concernant les restrictions croissantes aux libertés fondamentales.

Le Haut-Commissaire aux droits de l’homme, Volker Türk, a appelé les autorités camerounaises à créer un environnement propice à un scrutin libre, transparent, inclusif et pacifique. « Un environnement sûr et favorable aux droits humains est indispensable pour des élections crédibles », a-t-il insisté, rappelant que « cela ne semble malheureusement pas le cas au Cameroun ».

Selon les observations de l’ONU, plusieurs rassemblements ont été interdits dans le cadre des restrictions imposées aux partis d’opposition. Des irrégularités ont également été constatées dans l’enregistrement des électeurs, certaines personnalités politiques ont été exclues de la course électorale, et une interview télévisée en direct a été interrompue par les forces de sécurité. Le Haut-Commissaire a dénoncé les intimidations et le harcèlement visant des opposants, rappelant que la participation égale de tous les Camerounais est « indispensable ».

Début août, 53 personnes ont été arrêtées devant la Cour constitutionnelle à Yaoundé alors que celle-ci examinait des appels issus des tribunaux électoraux ; elles ont depuis été libérées, mais, selon M. Türk, « elles n’auraient pas dû être interpellées ».

Ces mesures s’inscrivent dans un contexte plus large de restrictions sur la société civile, avec plusieurs ONG suspendues ou interdites et le financement d’autres organisations limité. Le Haut-Commissaire a également appelé les autorités à lutter contre les discours de haine et les incitations à la violence, afin de garantir un climat électoral serein et respectueux des droits fondamentaux.

Lors du point de presse bi-hebdomadaire organisé à Genève, Jeremy Laurence, porte-parole du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, a déclaré :

« Nous appelons aujourd’hui le Gouvernement du Cameroun à garantir un environnement propice à un scrutin libre, transparent, inclusif et véritable. Un accès équitable à la participation aux processus électoraux pour tous les Camerounais est absolument essentiel. »

À l’approche du scrutin, l’ONU insiste sur l’importance cruciale de garantir la transparence, l’équité et la sécurité du processus électoral, afin que tous les citoyens camerounais puissent exercer pleinement leurs droits démocratiques dans un environnement libre et pacifique.