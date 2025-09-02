Finlande : Simon Ekpa, séparatiste nigérian, écope de six ans pour terrorisme

Le tribunal de district de Päijät-Häme, à Lahti en Finlande, a condamné Simon Ekpa, ressortissant nigérian, à six ans de prison après l’avoir reconnu coupable d’infractions liées au terrorisme.

Le verdict précise qu’Ekpa a participé à une organisation terroriste et a publiquement incité à commettre des crimes à des fins terroristes.

Les accusations portent sur les activités présumées d’Ekpa visant à rétablir un État indépendant dans la région du Biafra, située au sud-est du Nigeria, qui avait brièvement proclamé son indépendance à la fin des années 1960. Le tribunal a souligné qu’Ekpa avait utilisé son influence sur les réseaux sociaux pour attiser les tensions dans la région du Biafra entre août 2021 et novembre 2024.

Le jugement précise également qu’Ekpa était un membre influent d’un mouvement séparatiste biafrais ayant constitué des groupes armés dans le but d’obtenir l’indépendance du Biafra par la force. Il aurait fourni à ces groupes des armes, des explosifs et des munitions via son réseau de contacts, et avait encouragé ses partisans sur la plateforme X à commettre des crimes au Nigeria.

Bien que ses actions visaient le Nigeria, Ekpa a commis ces infractions depuis son domicile à Lahti, en Finlande, où il résidait depuis 2007 et avait été conseiller municipal. C’est cette présence sur le sol finlandais qui a permis au tribunal finlandais de se déclarer compétent pour juger l’affaire. Ekpa a nié toutes les accusations devant le tribunal.

Le 1er septembre 2025, le tribunal l’a également reconnu coupable de fraude fiscale aggravée. Le verdict n’est pas définitif et peut faire l’objet d’un appel devant une juridiction supérieure.