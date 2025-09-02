Bienvenue sur Africanews

Dwayne et Emily à la première de “The Smashing Machine” à Venise

Emily Blunt, à gauche, et Dwayne Johnson posent pour les photographes sur le tapis rouge du film « The Smashing Machine » à la 82e édition du Festival du film, Italie, 1/09/25   -  
By Rédaction Africanews

Arts martiaux

Dwayne Johnson et Emily Blunt ont foulé le tapis rouge de Venise lundi soir pour la première de "The Smashing Machine" le film biopic de Benny Safdie. 

En lice pour le Lion d'or du Festival international du film 2025, ce premier long métrage de Safdie en tant que réalisateur indépendant met à l’affiche les deux acteurs vedettes de "Jungle Cruise" sorti en 2021. 

Le réalisateur New-Yorkais connu comme co-créateur de "The Curse", a fait avec son frère Josh les gros titres au début de l'année 2024 après la confirmation de leur séparation professionnelle. 

Loin des hagiographies sportives, The Smashing Machine se concentre sur les années difficiles du combattant de MMA Mark Kerr et la pression pour rester au sommet.  

Il est incarné par Dwayne Johnson portant des prothèses faciales et une perruque. 

Emily Blunt joue le rôle de Dawn, l'épouse du célèbre combattant d'arts martiaux mixtes. 

Le film sera évalué avant le 6 septembre, date de la clôture de cette 82e édition du Festival international du film de Venise. 

