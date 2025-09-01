Rentrée scolaire tourmentée pour les familles de Goma [Africanews Today]

Réchauffement climatique
Plus de 29 millions d'élèves congolais font leur rentrée scolaire ce lundi 1er septembre en République démocratique du Congo. Dans l'est du pays où plusieurs zones sont occupées par le AFC-M23 depuis janvier. Le groupe armé a appelé les familles à envoyer leurs enfants à l'école malgré l'insécurité et la crise économique. Focus sur la ville de Goma dans un reportage d'Elysée Malaïka.
Assiégée par les paramilitaires qui tentent d’en prendre le contrôle, la région du Darfour est la cible de l’armée soudanaise qui a lancé des frappes aériennes à Nyala et à El-Fasher. La situation aggrave la crise humanitaire.
Alors que plus d’un tiers des terres béninoises sont dégradées en raison de la déforestation et du réchauffement climatique, des agriculteurs se servent de larves de mouches pour produire de l'engrais organique en grande quantité.
Et comme chaque semaine dans Africanews Today, place à notre agenda de la semaine et ses quelques dates à retenir :
La révision des listes électorales au Congo-Brazzaville aura lieu du 1er septembre au 30 octobre 2025. Les dates ont été fixées par le gouvernement congolais en vue de l’élection présidentielle prévue en mars 2026.
Une campagne de vaccination contre le choléra va être organisée au Tchad du 2 au 8 septembre. Le ministère tchadien de la Santé publique et de la Prévention lance cette opération dans cinq districts de la province du Ouaddaï pour lutter contre l’épidémie qui a éclaté en juillet.
Le président congolais Denis Sassou Nguesso et son homologue zimbabwéen Emmerson Mnangagwa sont attendus à Pékin le 3 septembre. Ils ont répondu à l’invitation du dirigeant chinois Xi Jinping à l’occasion du 80ème anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise.
Le deuxième sommet africain sur le climat ACS2 va être organisé à Addis Abeba en Ethiopie du 8 au 10 septembre. Le thème de cette édition est : “Accélérer les solutions climatiques mondiales, financement pour le développement résilient et vert de l'Afrique.”
Soudan : l’escalade des violences plonge El-Fasher dans la détresse
RDC : la rentrée scolaire à Goma sous l'étreinte de la guerre
Bénin : un projet solaire de 45 millions d’euros pour électrifier 50 000 foyers
L'UNICEF avertit d'un bilan catastrophique pour les enfants piégés à Al Fasher
Soudan : le gouvernement prépare son retour à Khartoum
RDC : la peine de mort requise contre l’ancien président Joseph Kabila