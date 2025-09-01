Haïti : un policier kényan de la MMAS meurt dans un accident de la route

Un accident impliquant deux véhicules blindés de la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS) à Pèlerin, dans la banlieue de Pétion-Ville, a coûté la vie à un policier kényan et à un civil. Huit autres policiers kenyans ont été blessés, dont trois grièvement.

L’accident s’est produit vers 21h30, dimanche soir, lors d’une opération de récupération menée par la MMAS, sans lien avec un affrontement armé.

Selon le porte-parole de la mission, Jack Ombaka, l’un des véhicules blindés a percuté un mur alors qu’il tractait un autre véhicule immobilisé. Le second véhicule s’est ensuite renversé, entraînant plusieurs victimes.

Le policier kényan et un civil ont été déclarés morts à l’hôpital de Pétion-Ville. Huit autres policiers kenyans ont été blessés, dont trois dans un état grave, et ont été évacués vers la République dominicaine pour recevoir des soins spécialisés. Des témoins ont également rapporté la mort de deux motocyclistes, information non confirmée officiellement.

Les blessés ont d’abord été pris en charge à l’hôpital Aspen, niveau 2 de LSA1, pour des soins d’urgence. La MMAS a remercié les habitants de la communauté locale pour leur assistance immédiate et indiqué qu’une enquête est en cours afin de déterminer les causes exactes de l’accident et d’en tirer les enseignements nécessaires.

Depuis le début du déploiement de la force en Haïti, trois policiers kenyans sont décédés, le plus récent à la suite de cet accident. Cet événement souligne la complexité et les risques auxquels sont confrontées les forces internationales dans un pays marqué par une insécurité persistante.