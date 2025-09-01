Afrique du Sud : clôture du sixième Comic-Con Africa

Des dizaines de milliers de fans de bandes dessinées et de cosplayers sud-africains ont afflué samedi à Johannesburg pour célébrer la sixième édition du Comic-Con Africa, la plus grande fête du continent consacrée à la culture pop et aux jeux vidéo.

Le festival de quatre jours, qui a commencé jeudi, a célébré l'anime, le jeu, les bandes dessinées et le cosplay avec une variété de divertissements, y compris des jeux d'arcade vintage, des sports électroniques et des concours de costumes.

Les fans se sont déguisés en leurs héros et méchants de bande dessinée préférés, prenant des selfies dans des répliques de décors locaux célèbres et enfilant des tenues de personnages originales inspirées de leur propre imagination.

"Le Comic-Con de cette année a été plus grand et plus audacieux que jamais", a déclaré la directrice du Comic-Con Africa, Carla Massmann, ajoutant qu'elle s'attendait à ce que 70 000 fans aient franchi la porte d'entrée d'ici dimanche.

Les fans ont été ravis de pouvoir signer des autographes et de se faire photographier par des stars internationales, mais ils se sont également extasiés devant les tenues des uns et des autres.

L'événement, qui se tient habituellement à la fin du mois de septembre, a été déplacé au mois d'août pour faire place au sommet du G20, qui se tiendra au même endroit plus tard dans l'année.