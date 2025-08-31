Bienvenue sur Africanews

Namibie : 14 morts dans une collision frontale entre deux véhicules

Un accident tragique, survenu aux premières heures de samedi, a coûté la vie à au moins 14 personnes   -  
By Rédaction Africanews

and AP

Namibie

Au moins quatorze personnes ont perdu la vie samedi matin dans un accident frontal sur l’autoroute B1, à proximité de Mariental, dans la région de Hardap, à environ 270 km au sud de Windhoek, la capitale namibienne.

Selon la police, l’accident impliquait un fourgon de police transportant six passagers, dont cinq agents et un civil, et un véhicule du service pénitentiaire comptant 13 occupants. Parmi les victimes figurent onze agents pénitentiaires, un policier et deux civils. Trois autres personnes ont été grièvement blessées.

La présidente namibienne, Netumbo Nandi-Ndaitwah, a exprimé sa profonde tristesse face à cette tragédie, adressant ses pensées aux familles des victimes et aux forces de sécurité, et priant pour le rétablissement des blessés.

