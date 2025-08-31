Iran : le président freine la loi sur le port du voile

Le président iranien, Masoud Pezeshkian, a annoncé qu’il avait refusé de faire appliquer une loi renforçant les sanctions contre les femmes qui ne portent pas le hijab et contre les établissements qui leur fourniraient des services.

Selon lui, une telle décision aurait pu « mener à une guerre au sein de la société », une crise qu’il n’aurait pas été en mesure de contrôler.

Dans une déclaration prononcée en persan, le chef de l’État a précisé :

« J’ai compris que si j’agissais en ce sens, cela risquait de provoquer une guerre au sein de la société, une situation que je n’aurais pas été en mesure de maîtriser ; or, il ne m’appartient pas de prendre une décision qui conduirait la société à un conflit national. Je crois au hijab, et toutes les femmes de ma famille portent le tchador. Mais cela ne signifie pas que celles qui ne portent pas de voile ne sont pas de bonnes personnes. »

La loi en question, adoptée en septembre 2023, prévoyait des mesures beaucoup plus sévères contre les contrevenantes, ainsi que contre les commerces accueillant des femmes non voilées. Toutefois, sa mise en œuvre avait déjà été suspendue l’an passé, de crainte de rallumer les protestations qui avaient embrasé la République islamique après la mort de Mahsa Amini en 2022.