Égypte : trois morts et 103 blessés dans le déraillement d’un train

Le drame s’est produit samedi en milieu d’après-midi, entre les gares de Fouka et Galal, à l’ouest de la ville d’El Dabaa. Le train n°1935, en provenance de Marsa Matrouh et à destination d’Alexandrie, a quitté les rails au kilomètre 203. Sept wagons ont déraillé, dont deux se sont renversés dans une zone désertique.

Le ministère égyptien de la Santé fait état de trois victimes et de 103 blessés. Quatre-vingt-sept d’entre eux ont déjà pu quitter les hôpitaux après avoir reçu les premiers soins. Plus de cinquante ambulances ont été mobilisées pour évacuer les passagers, et les hôpitaux de Matrouh ainsi que ceux des provinces voisines ont été placés en état d’alerte maximale. Les dépouilles des personnes décédées ont été transférées à l’hôpital de Ras El Hekma.

L’Autorité nationale des chemins de fer a confirmé que l’accident avait été provoqué par un affaissement de la voie. Des équipes techniques et du matériel lourd ont été dépêchés pour dégager les wagons accidentés et rétablir le trafic. Le ministre des Transports, Kamel El-Wazir, s’est rendu sur place et a annoncé la création d’un comité technique chargé d’identifier les causes précises du déraillement, promettant « la peine maximale » à l’encontre des responsables.

Une cellule de crise a été ouverte pour suivre l’évolution de l’état des blessés, en coordination avec le ministère de la Solidarité sociale et le Croissant-Rouge égyptien.

Cet accident relance le débat sur la sécurité du réseau ferroviaire égyptien, l’un des plus anciens du Moyen-Orient. Malgré des investissements massifs engagés ces dernières années, les drames se répètent. L’Agence centrale de la mobilisation publique et des statistiques (CAPMAS) a recensé 220 accidents ferroviaires en 2024, contre 181 l’année précédente.