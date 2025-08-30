Soudan du Sud : l'ONU construit une nouvelle base pour la protection des civils

La Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) a déclaré vendredi qu'elle construisait une nouvelle base temporaire dans la région de Tambura, au Soudan du Sud.

« Cela revêt une grande importance, car nous disposons de nombreuses ressources et, en nous positionnant dans cette nouvelle base opérationnelle temporaire, nous pouvons effectuer davantage de patrouilles et d'interventions, et faciliter la médiation et les processus de paix sur le terrain », a déclaré Emmanuel Dukundane, responsable des affaires civiles de la MINUSS.

La mission a déclaré que depuis 2021, lorsque « les violences intercommunautaires récurrentes dans la région du Grand Tambura se sont intensifiées, de nombreuses vies ont été perdues et des milliers de personnes ont fui leurs foyers ».

Il a ajouté que de nombreux civils ont cherché refuge dans l'un des nombreux camps pour personnes déplacées à l'intérieur du pays.

Afin de mieux les protéger, les soldats de la paix servant au sein de la MINUSS ont renforcé leur présence et intensifié les patrouilles motorisées, selon la MINUSS.

Le Soudan du Sud a eu du mal à se remettre d'une guerre civile qui a éclaté après l'indépendance, faisant près de 400 000 morts et plongeant certaines régions du pays dans la famine.

Ce pays riche en pétrole est en proie à la corruption et dépend de l'aide internationale pour nourrir ses 11 millions d'habitants, un défi qui n'a fait que s'aggraver depuis que l'administration Trump a procédé à des coupes sombres dans l'aide étrangère.