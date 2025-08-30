Gaza : exode massif alors qu’une offensive terrestre israélienne semble imminente

Depuis plusieurs jours, l’armée israélienne multiplie les bombardements, notamment à l’est de Gaza-City et sur le camp de Jabaliya, tout en ordonnant aux civils de quitter la zone.

Les familles, souvent contraintes de rassembler à la hâte leurs maigres biens, cherchent désespérément un lieu sûr, mais les villes du sud, comme Deir al-Balah ou Muwasi, sont déjà saturées par les déplacés.

Saddam Al-Yazhi, décrit avec émotion l’angoisse qui accompagne ces déplacements : « Nous n’avons trouvé refuge ni à l’ouest ni au sud. La situation est extrêmement difficile. Nous ne savons pas où aller. Ma petite fille me dit : “Papa, je ne veux pas revoir les chars comme la dernière fois. C’est dur. C’est effrayant.” »

Pour beaucoup, il s’agit d’un déplacement inédit. L’armée israélienne, qui a largué tracts et engins explosifs, semble préparer une offensive terrestre, dans une zone où des centaines de milliers de civils sont encore présents. Israa Al-Absi, originaire du nord de Gaza, témoigne : « C’est la dixième fois que nous quittons notre maison. Ce matin, un quadricoptère est arrivé, il a ouvert le feu et nous a ordonné : “Partez, vous êtes dans un endroit dangereux.” Nous avons été contraints de partir. »

Le ministre israélien de la Défense a averti que Gaza pourrait être détruite dans le cadre d’une nouvelle opération, alors même que la famine s’aggrave dans le territoire.

Depuis le début du conflit, plus de 63 000 personnes ont perdu la vie sous les frappes et les opérations militaires israéliennes, et la communauté internationale s’inquiète d’une catastrophe humanitaire qui ne cesse de s’intensifier.