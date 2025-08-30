Football : coupe du Monde des Sans-abris, l'Egypte en finale

Norvège
Au soir de la 7e journée de la Coupe du Monde des sans-abri, l'Egypte a battu le Mexique, champion en titre.
C'était samedi sous une pluie battante à Oslo en Norvège.
L'Egypte entre ainsi dans l'histoire en devenant la première équipe africaine à se qualifier pour la finale masculine, après cette victoire 4-3 !
Les Pharaons affronteront dimanche, la celeçao du Portugal.
Le gardien égyptien, Mohamed Hussein Badawy, a été l'un des artisans majeur du succès de son équipe pendant la demi-finale.
L'Egypte venait à bout de la spectaculaire formation d'Afrique du Sud.
L'équipe féminine du Mexique de son côté tentera d'accomplir une huitième victoire consécutive face à l'Ouganda en finale.
Le tournoi de l'année dernière, qui s'est déroulé à Séoul, en République de Corée, a été le plus grand, jamais organisé, à l'occasion des 20 ans d'histoire de la Coupe du monde des sans-abris, avec plus de 500 joueurs participant sur 3 terrains spécialement aménagés.
Le tournoi de cette année promet d'être encore plus grand avec 48 pays participants.
