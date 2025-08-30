Bienvenue sur Africanews

Football : coupe du Monde des Sans-abris, l'Egypte en finale

Action tirée du match où la Russie a battu l'Italie 7-6 lors de la Coupe du monde de football des sans-abris.   -  
By Ali Bamba

Norvège

Au soir de la 7e journée de la Coupe du Monde des sans-abri, l'Egypte a battu le Mexique, champion en titre.

C'était samedi sous une pluie battante à Oslo en Norvège.

L'Egypte entre ainsi dans l'histoire en devenant la première équipe africaine à se qualifier pour la finale masculine, après cette victoire 4-3 !

Les Pharaons affronteront dimanche, la celeçao du Portugal.

Le gardien égyptien, Mohamed Hussein Badawy, a été l'un des artisans majeur du succès de son équipe pendant la demi-finale.

L'Egypte venait à bout de la spectaculaire formation d'Afrique du Sud.

L'équipe féminine du Mexique de son côté tentera d'accomplir une huitième victoire consécutive face à l'Ouganda en finale.

Le tournoi de l'année dernière, qui s'est déroulé à Séoul, en République de Corée, a été le plus grand, jamais organisé, à l'occasion des 20 ans d'histoire de la Coupe du monde des sans-abris, avec plus de 500 joueurs participant sur 3 terrains spécialement aménagés.

Le tournoi de cette année promet d'être encore plus grand avec 48 pays participants.

