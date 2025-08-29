Bienvenue sur Africanews

Yemen : le Premier ministre aurait été tué lors d'une frappe israélienne

Une frappe israélienne à Sanaa au Yémen cause la mort de plusieurs hauts responsables houthis dont le Premier ministre.   -  
By Rédaction Africanews

Yémen

Une frappe israélienne à Sanaa au Yémen aurait causé la mort de plusieurs hauts responsables houthis dont le Premier ministre.

Vendredi matin des médias yéménites opposés aux rebelles houthis ont annoncé le décès d’Ahmed al-Rahawi. Ce dernier aurait été touché la veille dans un appartement du quartier de Bayt Baws au sud de la capitale.

En poste depuis un an au sein de l’administration houthie non reconnue par la communauté internationale, Ahmed al-Rahawi occupait davantage des fonctions administratives que politiques et militaires.

Les frappes israéliennes visaient apparemment une réunion de haut niveau regroupant des ministres houthis et des chefs militaires.  Plusieurs bâtiments stratégiques dont un complexe sécuritaire attenant au palais présidentiel ont été touchés.

L’armée israélienne a confirmé dans un communiqué avoir ciblé « un site militaire du régime terroriste Houthi » dans la région de Sanaa, ajoutant que l’opération a été validée par le ministre de la défense, le chef d’état-major et les principaux commandants de l’armée en coordination avec l Premier ministre Benjamin Netanyahou.

