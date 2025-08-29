Venezuela : des exercices militaires baptisés "opérations révolutionnaires spéciales"

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a supervisé les exercices militaires organisés à Caracas jeudi, alors que les tensions avec les États-Unis se poursuivent au sujet du déploiement de navires de guerre dans les Caraïbes.

Sur un terrain montagneux, des centaines de soldats ont marché, tiré des coups de feu et fait exploser des structures dans le cadre de ce que le gouvernement a appelé des "opérations révolutionnaires spéciales".

M. Maduro a suivi les manifestations avec enthousiasme, de même que d'autres hauts responsables militaires et gouvernementaux.

Ils ont fait l'éloge des soldats et ont chanté avec eux.

"Après 20 jours continus d'annonces, de menaces, de guerre psychologique, après 20 jours de siège contre la nation vénézuélienne, nous sommes aujourd'hui plus forts qu'hier", a déclaré M. Maduro.

Les États-Unis ont déployé trois navires de guerre au large des eaux territoriales du Venezuela, alors que le président américain Donald Trump a fait pression pour utiliser l'armée afin de contrecarrer les cartels qu'il accuse d'être à l'origine du flux de fentanyl et d'autres drogues illicites aux États-Unis.

D'autres navires de guerre sont attendus la semaine prochaine, une action qui alimentera sans aucun doute davantage de spéculations parmi les Vénézuéliens, leur gouvernement et son opposition politique.

Après la confirmation, la semaine dernière, du déploiement de trois destroyers américains Aegis équipés de missiles guidés, cette présence militaire est désormais susceptible de s'étendre.

Trois navires d'assaut amphibie - une force qui comprend plus de 4 000 marins et marines - devraient entrer dans les eaux au large de l'Amérique latine d'ici la semaine prochaine, selon un responsable de la défense, qui a parlé sous couvert d'anonymat pour évoquer les opérations en cours.

Entre-temps, le gouvernement vénézuélien a diffusé des exercices militaires à la télévision d'État et mobilisé des moyens militaires dans tout le pays.

Une nouvelle campagne d'enrôlement militaire sera organisée dans tout le pays au cours du week-end.

Le gouvernement américain n'a signalé aucun projet d'incursion terrestre de la part des plus de 4 000 personnes déployées dans la région, et les analystes ainsi que les fonctionnaires actuels et anciens du gouvernement ne voient aucune possibilité d'invasion au Venezuela.

Pourtant, le déploiement a dominé les conversations dans les rues et à table au Venezuela, où une prétendue menace d'invasion se répand dans les médias sociaux et à la télévision d'État.