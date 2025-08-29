Près de 284 000 personnes portées disparues dans le monde, selon la Croix-Rouge

À Genève, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tire la sonnette d’alarme. Près de 284 000 personnes sont aujourd’hui portées disparues à travers le monde, soit une hausse de près de 70 % en seulement cinq ans. Derrière ces chiffres, ce sont des milliers de familles déchirées, en quête de réponses et de vérité.

Le rapport publié par la Croix-Rouge souligne une réalité alarmante. Entre 2019 et 2024, le nombre de disparitions enregistrées par le Réseau des liens familiaux est passé de 169 500 à près de 284 400 cas. Cette augmentation sans précédent s’explique par l’intensification des conflits, les migrations massives et l’érosion du respect du droit international humanitaire.

Derrière les statistiques, il y a des histoires humaines. Un père, une mère, un enfant ou des frères et sœurs dont l’absence plonge les familles dans une douleur impossible à quantifier. La Croix-Rouge rappelle que les États et les parties aux conflits ont la responsabilité de prévenir les disparitions, de protéger les civils et de fournir un soutien durable aux proches.

Le respect des Conventions de Genève est au cœur de cette prévention. Maintenir l’unité des familles, échanger des informations sur les personnes détenues ou recenser les morts sont des obligations juridiques, qui réduisent considérablement le risque de disparition.

Malgré la gravité de la situation, des résultats concrets existent. En 2024, plus de 16 000 personnes disparues ont été localisées et plus de 7 000 ont pu retrouver leur famille. Le Réseau des liens familiaux a également permis la transmission de 90 000 messages Croix-Rouge et la facilitation de plus de 2,3 millions d’appels téléphoniques.