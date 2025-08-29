Naufrage au large de la Mauritanie : au moins 49 morts parmi des migrants

Une pirogue transportant des migrants a chaviré le mercredi 27 août, au large des côtes mauritaniennes, causant la mort d’au moins 49 personnes, avec une centaine toujours portées disparues, selon les informations recueillies par diverses sources.

Seuls 17 survivants ont été extraits de l’eau, tous des hommes, et ont réussi à nager plus d’une heure pour atteindre la côte. Parmi eux, onze sont originaires du Sénégal et six de Gambie. Ces migrants ont été repérés tard dans la nuit, vers 23h30, par une patrouille de garde-côtes près du port de Tanit, situé à une soixantaine de kilomètres du centre de Nouakchott.

Selon leurs témoignages, la pirogue comptait environ 160 passagers, partis il y a six jours de Gambie. Lors du voyage, le moteur de leur bateau est tombé en panne au large de la Mauritanie. Un passeur aurait alors dépêché une embarcation de secours venant de Mauritanie pour les récupérer. Cependant, au moment du transfert, une panique collective s’est déclarée, les passagers s’agrippant à la pirogue de secours, ce qui aurait provoqué leur chavirement.

Depuis la nuit du naufrage, plusieurs navires, dont deux bateaux de sauvetage provenant de Tanit et un patrouilleur de Nouakchott, cherchent à retrouver d’autres survivants. Au final, 49 corps ont été repêchés, tandis que sur la plage, des témoins ont filmé des images montrant plusieurs cadavres échoués, notamment un jeune homme dont des papiers d’identité ont été retrouvés.

Ce drame n’est pas isolé. Depuis juin dernier, près de 812 personnes ont été sauvées en mer par les autorités mauritaniennes, après le départ de plusieurs pirogues en direction de l’Europe, principalement via la route des îles Canaries en Espagne. Ces traversées, de plus en plus longues et périlleuses, illustrent la montée en flèche de la migration clandestine dans cette région.

Alors que cette route a connu un pic en 2024, le nombre de migrants arrivant aux Canaries a considérablement diminué cette année. Selon le ministère espagnol de l’Intérieur, 11 883 personnes ont atteint les îles en pirogue durant cette période, contre 22 304 lors de la même période l’année précédente, soit une baisse de près de 47 %.