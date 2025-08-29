États-Unis : un nouveau procès pour trois ex-agents impliqués dans la mort de Tyre Nichols

La justice fédérale américaine relance un dossier qui avait déjà marqué les esprits. La juge Sheryl Lipman, saisie en juin 2024, a décidé d’ordonner un nouveau procès pour trois anciens policiers de Memphis, Tadarrius Bean, Demetrius Haley et Justin Smith Jr.

Ces derniers avaient été reconnus coupables de subornation de témoins, mais acquittés de l’accusation la plus grave : la violation des droits civiques de Tyre Nichols ayant conduit à sa mort.

Cette décision intervient après la récusation du juge fédéral Mark S. Norris, qui avait présidé le premier procès. Selon des documents judiciaires cités par plusieurs médias américains, Norris aurait affirmé que le département de police de Memphis était « infiltré au plus haut niveau par des membres de gangs ». Une remarque prononcée, d’après la presse, peu après qu’un de ses assistants juridiques a été victime d’une fusillade lors d’un carjacking, cinq jours seulement après la condamnation de Bean, Haley et Smith. Ces propos ont soulevé un doute sérieux quant à son impartialité.

Le 7 janvier 2023, Tyre Nichols, 29 ans, a été arrêté par plusieurs policiers pour conduite présumée dangereuse. L’intervention a rapidement dégénéré : le jeune homme a été aspergé de gaz lacrymogène, frappé à coups de pied et de poing, puis laissé agonisant. Il est décédé trois jours plus tard à l’hôpital.

Les images de l’agression, largement diffusées, ont provoqué une onde de choc aux États-Unis. De Memphis à New York, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour dénoncer les violences policières et réclamer des réformes profondes des forces de l’ordre.

Sur le plan judiciaire, le dossier Nichols s’est fragmenté en plusieurs volets. Au niveau fédéral, Bean, Haley et Smith Jr avaient été condamnés pour entrave à la justice, tandis que deux autres agents, Emmitt Martin III et Desmond Mills Jr, ont choisi de plaider coupable pour leur rôle dans la mort du jeune homme. Aucun des cinq n’a encore été formellement condamné à ce jour.

Parallèlement, au niveau de l’État du Tennessee, Bean, Haley et Smith avaient été poursuivis pour des chefs d’accusation allant de meurtre au second degré à enlèvement aggravé, en passant par coups et blessures et abus de pouvoir. Mais en février 2025, un jury les a déclarés non coupables de l’ensemble de ces accusations.

Le nouveau procès fédéral s’annonce déterminant pour ces trois anciens agents, et surtout pour la quête de justice des proches de Tyre Nichols.

Il s’inscrit dans un climat de défiance persistante entre communautés et institutions policières aux États-Unis, sur fond de débats récurrents autour du racisme systémique et de l’usage disproportionné de la force.