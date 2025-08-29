Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Droit de douane : les Etats-Unis lèvent l'exemption de minimis sur tous les colis

Un homme se tient à l'intérieur d'un camion chargé de cartons devant un bureau de poste italien à Rome, le lundi 25 août 2025.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Ali Bamba

Etats-Unis

Les États-Unis mettent ont mis fin à l'exonération des droits de douane pour les colis provenant du monde entier.

La mesure qui est entré en vigueur vendredi concerne les colis d'une valeur inférieure à 800 dollars, l'exemption dite "de minimis" a suscité une hausse des expéditions des vendeurs mondiaux vers les consommateurs américains qui devront désormais probablement faire face à des prix plus élevés.

C'est le 30 juillet dernier que le président Donald Trump a annoncé cette abrogation qui touche immédiatement les détaillants chinois tels que Shein et Temu. Ces enseignes expédient principalement leurs produits depuis la Chine.

Les droits de douane rendent les expéditions des détaillants étrangers vers les États-Unis plus coûteuses, à moins que les vendeurs n'absorbent les coûts des droits de douane. Ce qui est loin d'être une évidence.

En prenant ces sévères décisions commerciales, Washington évoque des raisons de lutte contre le flux de fentanyls dissimulé dans des colis aux apparences anodines en direction des Etats-Unis.

Les détaillants et les groupes industriels américains se sont également opposés à l'exemption, estimant qu'elle conférait un avantage déloyal aux sociétés étrangères de commerce électronique telles que Shein et Temu, ainsi qu'à certains vendeurs tiers sur Amazon.

Jusque-là, Amazon, Shein et Temu se sont refusés à tout commentaire.

Au cours de l'exercice 2024, 1,36 milliard d'expéditions sont arrivées sous le régime de minimis, pour une valeur déclarée de 64,6 milliards de dollars.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.