Droit de douane : les Etats-Unis lèvent l'exemption de minimis sur tous les colis

Les États-Unis mettent ont mis fin à l'exonération des droits de douane pour les colis provenant du monde entier.

La mesure qui est entré en vigueur vendredi concerne les colis d'une valeur inférieure à 800 dollars, l'exemption dite "de minimis" a suscité une hausse des expéditions des vendeurs mondiaux vers les consommateurs américains qui devront désormais probablement faire face à des prix plus élevés.

C'est le 30 juillet dernier que le président Donald Trump a annoncé cette abrogation qui touche immédiatement les détaillants chinois tels que Shein et Temu. Ces enseignes expédient principalement leurs produits depuis la Chine.

Les droits de douane rendent les expéditions des détaillants étrangers vers les États-Unis plus coûteuses, à moins que les vendeurs n'absorbent les coûts des droits de douane. Ce qui est loin d'être une évidence.

En prenant ces sévères décisions commerciales, Washington évoque des raisons de lutte contre le flux de fentanyls dissimulé dans des colis aux apparences anodines en direction des Etats-Unis.

Les détaillants et les groupes industriels américains se sont également opposés à l'exemption, estimant qu'elle conférait un avantage déloyal aux sociétés étrangères de commerce électronique telles que Shein et Temu, ainsi qu'à certains vendeurs tiers sur Amazon.

Jusque-là, Amazon, Shein et Temu se sont refusés à tout commentaire.

Au cours de l'exercice 2024, 1,36 milliard d'expéditions sont arrivées sous le régime de minimis, pour une valeur déclarée de 64,6 milliards de dollars.