Bulgarie : éclosion de deux papillons lunaires d'Afrique au Musée de Plovdiv

Un événement rare pour le musée d'histoire naturelle de Plovdiv en Bulgarie : l’éclosion de deux papillons de nuit africains.

Originaires des régions tropicales d’Afrique, ces insectes fascinent par leur beauté. Alors que leur envergure peut atteindre 10 à 12 cm et la longueur totale du corps 14 cm, ils sont dotés des ailes argentées. Des queues spéciales protègent l’espèce des attaques des chauves-souris.

Seule zone d’ombre au tableau, une espérance de vie très limitée. Ce qui en fait une espèce très rare. Même le bref séjour sur terre est principalement consacré à la reproduction.

"Elle ne mange pas car elle vit des réserves qu'elle a accumulées en tant que chenille. Une fois ces réserves épuisées, malheureusement, elle meurt. Ces réserves peuvent durer de 3 à 10 ou 13 jours, et c'est pourquoi sa durée de vie est si courte", explique Yvon Atanasova, du Musée d'histoire naturelle de Plovdiv.

Le musée a créé pour eux, un environnement ressemblant à quelques exceptions près à leur habitat naturel, avec environ 80 % d'humidité et des températures allant jusqu'à 27 degrés Celsius.