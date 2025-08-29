Bénin : un projet solaire de 45 millions d’euros pour électrifier 50 000 foyers

Le 27 août 2025, le Bénin a officiellement lancé un grand projet d’énergie solaire, financé à hauteur de 45 millions d’euros. Porté par la société Axian Energy en collaboration avec le fonds Sika Capital, ce programme vise à améliorer l’accès à l’électricité dans le pays en construisant quatre centrales solaires réparties dans différentes régions : Bohicon, Parakou, Djougou et Natitingou.

Ce projet, dont la capacité totale atteindra 50 mégawatts, devrait permettre d’alimenter environ 50 000 foyers. Il a aussi pour but de réduire les coupures de courant fréquentes et d’accroître la disponibilité de l’énergie. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale du Bénin, qui vise à porter la part des énergies renouvelables à 30 % d’ici 2030.

Un partenariat financier innovant

Une partie importante du financement, soit 35 millions d’euros, provient de deux institutions de développement internationales. L’État béninois joue également un rôle clé, avec la Société béninoise de production d’électricité (SBPE) et la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE), qui assureront l’intégration de cette nouvelle capacité au réseau électrique national. La supervision est assurée par le ministère de l’Énergie et le ministère de l’Économie et des Finances.

Selon Benjamin Memmi, CEO d’Axian Energy, ce projet constitue une étape majeure vers un avenir énergétique plus inclusif et résilient pour le pays, en soulignant l’importance de la collaboration avec les acteurs locaux.

Tchègnon Amoussou, président de Sika Capital, a aussi rappelé que cette initiative a nécessité cinq années de préparation, en étroite coopération avec le gouvernement et les communautés riveraines.

Un pas vers l’indépendance énergétique

Au-delà des bénéfices pour la population, ce projet symbolise aussi la volonté du Bénin de diminuer sa dépendance aux énergies fossiles importées. En générant une électricité plus propre et plus fiable, le pays souhaite moderniser ses services publics, soutenir la croissance industrielle et offrir de nouvelles opportunités économiques, notamment à la jeunesse.