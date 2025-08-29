Afrique du Sud : sommet du G20 dans 100 jours

L’Afrique du Sud abrite du 22 au 23 novembre le sommet du G20. Une première pour le continent africain.

A 100 jours de l’événement, les différents groupes de travail peaufinent les documents du sommet. Finances, emploi et sécurité alimentaire entre autres, les réunions au niveau ministériel se poursuivent.

D’autres sont prévues le mois prochain dont la rencontre des ministres des Affaires étrangères de l’institution à New York.

Cyril Ramaphosa doit transmettre la présidence du G20 à son homologue américain à l’issue du sommet. Mais la participation de Donald Trump n’est pas encore acquise.

Des experts redoutent un boycott du président américain. Donald Trump dénonçant ce qu’il appelle l’inertie des autorités sud-africaines face à la persécution présumée de la minorité blanche dans le pays.