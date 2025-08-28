USA : mise à jour des vaccins COVID, avec de nouvelles restrictions

Les autorités de régulation américaines ont approuvé mercredi 27 août, la mise à jour des vaccins COVID, tout en limitant son utilisation chez de nombreuses personnes.

L'Agence américaine des médicaments (FDA) a ainsi autorisé l'application des trois nouveaux vaccins pour les personnes âgées de plus de 65 ans.

Jugées plus vulnérables face aux formes graves de la Covid-19.

Il s’agit des vaccins Pfizer, Moderna et Novavax.

Chez les jeunes adultes et les enfants, la vaccination a été limitée à ceux présentant au moins un problème de santé les exposant à un risque accru, tel que l'asthme ou l'obésité.

Pour les moins de 5 ans, le vaccin de Pfizer a été supprimé, l'autorisation d'urgence révoquée.

Néanmoins, les enfants en bonne santé âgés de moins de 18 ans pourraient se faire vacciner après consultation d'un professionnel de santé.

Cette politique est la plus restrictive du gouvernement fédéral depuis la disponibilité des vaccins.

Pour le ministre américain de la santé, Robert F. Kennedy Jr, cette série de mesures vise quatre objectifs majeurs : mettre fin à l'état d'urgence (sanitaire), suspendre l'obligation de vaccination contre la Covid, maintenir la disponibilité des vaccins pour les personnes désireuses, et exiger des essais contrôlés par placebo de la part des entreprises.

Si les vaccins remaniés ciblent une version plus récente du virus en constante évolution, leur livraison devrait débuter immédiatement.

Mais il faudra attendre des jours ou des semaines avant que de nombreux Américains sachent s'ils pourront se faire vacciner, l'accès dépendant de diverses décisions prises par les conseillers fédéraux en matière de santé, les assureurs privés, les pharmacies et les autorités des États.