Tanzanie : Suluhu Hassan en lice pour la présidentielle sans adversaire de "taille"

En Tanzanie, la présidente sortante Samia Suluhu Hassan briguera sa propre succession lors de l’élection présidentielle du 29 octobre. Mercredi, la Commission électorale nationale indépendante a validé son dossier de candidature.

En revanche, la Commission électorale a rejeté le dossier de candidature de l’opposant Luhaga Mpina de l’Alliance pour le changement et la Transparence, le deuxième plus grand parti d’opposition du pays d’Afrique de l’Est.

Le scrutin présidentiel se déroulera aussi sans la formation d’opposition : le CHADEMA, disqualifiée du processus électoral en avril après son refus de signer le code de conduite électoral. Mais pas seulement : accusé de trahison, le leader du CHADEMA, Tundu Lissu, est en prison depuis quatre mois.

L’absence de ces adversaires de taille place la présidente Suluhu Hassan sur un boulevard. Elle n’affrontera finalement que des candidats de "petit calibre" lors de l’élection présidentielle. Un premier scrutin pour celle qui a succédé au président John Mangufuli décédé en 2021.