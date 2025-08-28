Soudan : le gouvernement revient dans la capitale Khartoum

Le gouvernement soudanais s’est réuni dans la capitale Khartoum. Une grande première depuis le début de la guerre en avril 2023.

Pour la SUNA, l'agence de presse nationale, cette réunion, présidée par le Premier ministre Kamil Idris marque une étape symbolique vers le retour des institutions de l'État dans la capitale.

Avant cette rencontre, le gouvernement soudanais gérait les affaires du pays depuis son siège temporaire de Port-Soudan, dans l'est du pays.

Selon la SUNA, la réunion a permis de discuter des plans de tous les ministères soudanais pour l'année en cours, en mettant l'accent sur les services publics, la sécurité, la reconstruction et le retour volontaire des personnes déplacées.

Depuis le début de la guerre civile, Khartoum a été un champ de bataille entre l'armée soudanaise et les Forces de Soutien Rapide (FSR). Ces dernières contrôlaient la plupart des quartiers de la capitale, à l'exception du quartier général de l'armée et de certains sites militaires à Khartoum, Bahri et Omdurman.

Au cours des derniers mois, les zones tenues par les FSR se sont rapidement réduites dans tout le Soudan au profit de l'armée, qui a étendu ses victoires à Khartoum et à l'État du Nil blanc.

Le 21 mai dernier, l'armée soudanaise a annoncé qu'elle avait repris le contrôle total de Khartoum, déclarant la capitale libérée des FSR.

Le conflit a fait plus de 20 000 morts et environ 15 millions de déplacés, selon les Nations unies et les autorités locales, tandis qu'une étude réalisée par des universités américaines a estimé le nombre de morts à environ 130 000.