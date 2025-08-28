Bienvenue sur Africanews

Save The Children : inquiétude face à la baisse du financement de l’aide humanitaire

En Somalie, risque de famine face à la pire sécheresse que connaisse la Corne de l'Afrique depuis des décennies. Photo publiée le mardi 13 décembre 2022.  
AP Photo
By Rédaction Africanews

famine

L’ONG Save The Children tire la sonnette d’alarme. Les pays africains pourraient manquer d’aliments d'urgence prêts à l'emploi au cours des trois prochains mois. En cause : la réduction de l’aide humanitaire internationale.

Au moins quatre pays, le Nigeria, le Kenya, la Somalie et le Soudan du Sud, seront immédiatement impactés par cette situation si aucune solution rapide n’est trouvée.

Les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi (ATP) sont des préparations riches en énergie et en micronutriments qui ont permis, au cours des 30 dernières années, de sauver la vie de millions d'enfants souffrant de malnutrition aiguë.

Au Nigeria, on estime que 3,5 millions d'enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë sévère et risquent le pire s'ils ne reçoivent pas un traitement nutritionnel en temps opportun. Le nord-est et le nord-ouest du pays étant les régions les plus touchées.

En Somalie, près de 1,8 million d'enfants, soit près de la moitié des enfants de moins de 5 ans, sont exposés au risque de malnutrition.

Au Soudan du Sud, le nombre d’enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë a augmenté de 10,5 % cette année, passant de 2,1 millions à 2,3 millions.

La baisse importante du financement mondial de la nutrition devrait priver 15,6 millions de personnes dans 18 pays d’être accompagnées. Parmi elles, plus de 2,3 millions d'enfants souffrant de malnutrition sévère en 2025. La situation pourrait empirer en 2026.

