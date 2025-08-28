Rwanda : premier transfert de migrants venus des États-Unis

Sept migrants ont été transférés des États-Unis vers le Rwanda en août dans le cadre d'un accord d'expulsion conclu avec les États-Unis, ont annoncé jeudi les autorités rwandaises.

Le Rwanda avait déclaré au début du mois d'août qu'il accepterait jusqu'à 250 personnes expulsées des États-Unis.

Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais, a déclaré dans un communiqué que "le premier groupe de sept migrants sélectionnés est arrivé au Rwanda à la mi-août".

Le Rwanda est l'un des quatre pays africains à avoir signé des accords d'expulsion avec Washington, les autres étant l'Ouganda, l'Eswatini et le Soudan du Sud.

Aucune information n'a été fournie sur l'identité des personnes expulsées vers le Rwanda ce mois-ci.

Elles ont été "hébergées par une organisation internationale" et ont reçu la visite de l'Organisation internationale pour les migrations, ainsi que de représentants des services sociaux rwandais, a déclaré Makolo.

"Trois de ces personnes ont exprimé le souhait de retourner dans leur pays d'origine, tandis que quatre souhaitent rester au Rwanda et y construire leur vie", a déclaré Makolo.

En plus d'un logement, les personnes autorisées à s'installer au Rwanda bénéficieront d'une formation professionnelle et de soins de santé, a-t-elle ajouté.

L'administration Trump fait l'objet d'une attention particulière en raison des accords secrets qu'elle a conclus avec des pays africains pour accueillir des personnes expulsées.

Début juillet, elle a renvoyé huit hommes originaires du Soudan du Sud, de Cuba, du Laos, du Mexique, du Myanmar et du Vietnam vers le Soudan du Sud après qu'une décision de la Cour suprême des États-Unis ait ouvert la voie à leur expulsion.

Les États-Unis ont également expulsé cinq hommes originaires du Vietnam, de la Jamaïque, de Cuba, du Yémen et du Laos vers le royaume d'Eswatini, en Afrique australe, où le gouvernement a déclaré qu'ils seraient détenus à l'isolement dans une prison pour une durée indéterminée.

L'Ouganda a également conclu un accord avec les États-Unis pour accepter les migrants expulsés, à condition qu'ils n'aient pas de casier judiciaire et qu'ils ne soient pas des mineurs non accompagnés. Les autorités américaines ont déclaré vouloir expulser Kilmar Abrego Garcia, un détenu très médiatisé, vers l'Ouganda.