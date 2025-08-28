Russie : l'interdiction d'exporter du carburant prolongée jusqu'au 31 octobre

La Russie a prolongé mercredi l'interdiction d'exporter de l'essence jusqu'au 31 octobre afin de faire baisser les prix du carburant.

Ces derniers ont augmenté à la suite des attaques ukrainiennes contre les raffineries et d'autres infrastructures pétrolières ces dernières semaines. Une situation qui a mis les stations-service à sec.

En plus de la hausse des prix, les autorités ont recours au rationnement ou à l'arrêt pur et simple des ventes. Le gouvernement a donc décidé de prolonger jusqu'au 31 octobre l’interdiction d’exportations d'essence afin de stabiliser le marché intérieur.

Les restrictions étaient originellement imposées aux producteurs et aux non-producteurs du 28 juillet au 31 août.

Le pays connaît des augmentations périodiques des prix de l'essence en raison des raffineries de pétrole ciblées par des attaques de drones par l'Ukraine et de l'augmentation de la demande, en particulier dans le secteur agricole.

La Russie, l'un des plus grands exportateurs d'énergie au monde, produit plus de 40 millions de tonnes d'essence par an.

Les prix de gros du gaz A-95 - l'indice d'octane le plus élevé - ont atteint des sommets la semaine dernière sur la Bourse internationale de commerce de Saint-Pétersbourg, s'envolant à environ 50 % de plus qu'en janvier, alors que la demande a grimpé en flèche de la part des agriculteurs cherchant à rentrer leurs récoltes et des Russes prenant la route pour leurs dernières grandes vacances de l'été.

Les médias russes ont rapporté que les pénuries de carburant touchent les consommateurs dans plusieurs régions de l'Extrême-Orient et dans la péninsule de Crimée, illégalement annexée à l'Ukraine par Moscou en 2014.

Entre le 2 et le 24 août, l'Ukraine a attaqué des infrastructures pétrolières à au moins 12 reprises, selon les médias. Parmi ces attaques, au moins 10 visaient des sites situés dans l'arc Ryazan-Volgograd, dans le sud-ouest de la Russie.

Ces attaques ont endommagé de nombreuses raffineries de pétrole, mais ne les ont pas détruites complètement, a déclaré M. Vakulenko, ajoutant que la plupart des installations sont extrêmement résistantes aux incendies. Mais elles peuvent ralentir l'activité des raffineries, comme le montre la baisse de 200 000 à 250 000 barils par jour de pétrole brut destiné à être transformé en diesel, en essence ou en d'autres produits, a déclaré Gary Peach, analyste des marchés pétroliers chez Energy Intelligence.