RDC : KoBold Metals obtient des droits d'exploration pour le Lithium

Sept permis d’exploration ont été accordés à la société américaine KoBold par la République démocratique du Congo.

L’entreprise minière soutenue par Jeff Bezos et Bill Gates aura donc accès à la ville de Manono dans le sud-est du pays, qui abrite plus de 44 millions de tonnes de lithium l’un des plus grands gisements au monde.

Kinshasa a signé cet accord avec KoBold Metals en juillet, permet à la société de rechercher du lithium et d’autres minéraux dans le cadre de son programme d’exploration minérale à grande échelle.

Le lithium est un élément clé de la fabrication des batteries pour véhicules électriques mais aussi de smartphones, d’ordinateurs et de panneaux solaires.

En 2020, la compagnie australienne AVZ Minerals a révélé la quantité de lithium présente à Manono, dévoilant au reste du monde le rôle essentiel de la ville dans l’accomplissement de la transition énergétique et faisant revenir Manono dans les négociations mondiales.

Toutefois, le gisement est également au cœur d’un différend entre le gouvernement congolais et la société australienne concernant le refus des autorités d’accorder un permis d’exploitation minière à AVZ Minerals.