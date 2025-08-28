Mali : les opérations de mercenaires privés russes divisent au sein de l'armée

Un rapport du groupe de recherche The Sentry met en lumière les tensions croissantes au sein de l'armée malienne au sujet des mercenaires privés russes.

Le groupe Wagner a commencé à opérer au Mali après que l'armée, qui a pris le pouvoir lors de deux coups d'État en 2020 et 2021, a expulsé les forces françaises et onusiennes impliquées dans la lutte contre les insurgés islamistes depuis une décennie.

Wagner a annoncé son départ en juin, mais Africa Corps, une force paramilitaire contrôlée par le Kremlin, a déclaré qu'elle resterait.

Environ 70 à 80 % de l'Africa Corps est composé d'anciens mercenaires de Wagner, selon plusieurs conversations Telegram utilisées par des mercenaires russes et consultées par Reuters.

Les opérations de mercenaires privés russes au Mali ont semé le ressentiment au sein de l'armée et du gouvernement militaire du pays. La situation a notamment été provoquée par des failles de sécurité et empêché l'octroi de concessions minières, selon le nouveau rapport.

Des groupes de défense des droits humains, dont Human Rights Watch, ont accusé à plusieurs reprises Wagner, combattant aux côtés de l'armée malienne, d'avoir commis des atrocités contre des civils, et d'avoir également causé des problèmes à l'armée et au gouvernement qu'il était censé soutenir.