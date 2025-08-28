Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Kenya : cinq nouveaux corps exhumés, le culte de Shakahola suspecté

Des sacs mortuaires disposés sur les lieux où des dizaines de corps, de disciples du leader évangélique extrémiste Paul Mackenzie, ont été retrouvés, le village de Shakahola,   -  
Copyright © africanews
Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

Kenya

Le 27 août, cinq nouveaux corps ont été exhumés, à Kwa Binzaro, un petit village de la côte kényane. 

La découverte de ce nouveau charnier porte à 24 le nombre de dépouilles trouvées en cinq jours de recherches.  

Il y a dix jours, la police a retrouvé des fosses communes, qui appartiendraient à une nouvelle secte.  

Dans une déclaration sous serment, à la cour de Malindi, le 22 août, Alfred Mwatika, de la police anti-terroriste, va révéler que les 11 suspects arrêtés sont des adeptes du pasteur Paul Mackenzie, ayant séjourné à Shakahola, ce sous-bois tristement célèbre.  

Selon les documents détenus par RFI, ils seraient liés à la secte Église internationale de la Bonne nouvelle, à l'origine du massacre de Shakahola il y a deux ans. 

En 2023, plus de 450 corps sont retrouvés dans une forêt, près de Kwa Binzaro, Sanctuaire de la secte du pasteur autoproclamé Paul Mackenzie. 

Celui qui prédisait la fin du monde, prêchait à ses fidèles un jeûne absolu pour rejoindre Jésus, pratiqué de gré ou de force. 

Plus sombre, les autopsies révèleront bien plus, des individus morts de faim, mais aussi des corps présentant des traces de coups et d’étranglements. 

Le pasteur et près de 90 complices sont actuellement jugés pour “terrorisme” devant le tribunal de Shanzu, près de la ville portuaire de Mombasa. 

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.