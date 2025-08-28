Indonésie : une épidémie de rougeole fait 17 morts

En Indonésie, une épidémie de rougeole a tué au moins 17 personnes dans la province méridionale de Java oriental.

La plupart des victimes sont des enfants. Les faits ont été rapportés mercredi par le quotidien local Jakarta Globe.

Le ministre indonésien de la Santé, Budi Gunadi Sadikin, était attendu dans la régence de Sumenep, dans l'est de Java, à la suite de l'urgence sanitaire.

Il a déclaré que l'épidémie était due à la perturbation des programmes de vaccination pendant la pandémie de COVID-19. Le ministre a également martelé la nécessité d'accélérer la vaccination afin qu'aucun autre enfant ne soit victime de la rougeole.

Pour contrôler l'épidémie, les autorités locales ont lancé une campagne de vaccination à grande échelle à Sumenep, avec l'aide du ministère de la Santé et des universités voisines.

La gouverneure a annoncé 9 825 doses de vaccin distribuées ainsi que des suppléments de vitamine A fournis par le gouvernement provincial.

La campagne de vaccination se poursuivra jusqu’au 14 septembre, avec pour objectif de vacciner 95 % des enfants de Sumenep.