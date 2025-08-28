Guerre Russie - Ukraine : une attaque massive russe sur Kiev

Une attaque de drones et de missiles russes sur de Kiev a tué au moins 10 personnes et en a blessé 48, selon les autorités locales.

Il s'agit de la première attaque combinée russe d'envergure sur la capitale Ukrainienne depuis des semaines, alors que les efforts de paix menés par les États-Unis pour mettre fin à la guerre qui dure depuis trois ans peinent à prendre de l'ampleur.

On s'attend à ce que leur nombre de morts augmente. Des équipes de secours sont sur place pour extraire les personnes coincées sous les décombres.

Le Président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déploré sur X à la suite de l’attentat, que la "Russie choisisse la balistique au lieu de la table des négociations". Appelant tous ceux qui ont prôné la paix dans le monde de se positionner au sujet de cette attaque.

La Russie a lancé des drones leurres, des missiles de croisière et des missiles balistiques.

Au moins 20 sites répartis dans sept districts de Kiev ont été touchés. Près de 100 bâtiments ont été endommagés, dont un centre commercial dans le centre-ville, et des milliers de vitres ont volé en éclats.