Guerre à Gaza : Israël intensifie ses frappes

L'armée israélienne intensifie ses opérations autour de la ville de Gaza. Tsahal se prépare à lancer une offensive de plus grande envergure dans la région.

Plus de 80 % de la bande de Gaza est considérée comme une zone militaire israélienne ou fait l'objet d'ordres d'évacuation.

Israël poursuit son opération de mobilisation de dizaines de milliers de réservistes. En parallèle, l'armée demande aux habitants de la ville de Gaza d’évacuer la zone.

Même si le Hamas a déclaré la semaine dernière être prêt à accepter le plan de cessez-le-feu proposé par les médiateurs arabes, le Premier ministre israélien déclare que l'armée lancera son offensive tout en cherchant à obtenir un accord. Le gouvernement israélien estime qu'une offensive plus large reste le meilleur moyen de ramener les otages et d'affaiblir les capacités du Hamas.

Ce mercredi, l'Afrique du Sud a appelé le gouvernement israélien à accepter le cessez-le-feu négocié par toutes les parties prenantes concernées. Le pays a déposé une plainte contre Israël fin 2023 auprès de la CIJ à La Haye, l’accusant de ne pas avoir respecté ses engagements au titre de la Convention sur le génocide de 1948.

Pendant ce temps, les organisations humanitaires avertissent qu'une nouvelle offensive pourrait aggraver la crise humanitaire dans ce territoire assiégé, où la plupart des plus de 2 millions d'habitants ont été déplacés.

L'offensive israélienne a tué près de 63 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza qui précise qu'environ la moitié d'entre eux étaient des civils.