Gaza : les médiateurs font pression sur Israël pour un cessez-le-feu

Les médiateurs égyptiens et qataris attendent toujours la réponse d'Israël à la proposition de cessez-le-feu de 60 jours dans la bande de Gaza, qui a été acceptée par le Hamas, a déclaré jeudi le ministre qatari des Affaires étrangères.

La proposition, que les médiateurs égyptiens et qataris ont remise à Israël au début du mois, prévoit un cessez-le-feu de 60 jours en échange de la libération de 10 otages vivants et de la remise des corps de 18 otages décédés, selon les médiateurs arabes.

Il demande également le retrait des forces israéliennes dans une zone tampon aux frontières de Gaza, la libération d'un certain nombre de prisonniers palestiniens ainsi que la reprise des négociations pour mettre fin à la guerre.

Le chef de la diplomatie du Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a déclaré que "ces efforts ont été accueillis avec encore plus de mépris".

Il s'est exprimé lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre égyptien des affaires étrangères, Badr Abdelatty, dans la ville côtière méditerranéenne d'El-Alamein.

M. Abdelatty a accusé Israël d'"obstruction" et a réaffirmé que le transfert des Palestiniens hors de leurs territoires à Gaza et en Cisjordanie restait une "ligne rouge".

M. Al Thani et M. Abdelatty ont tous deux déclaré qu'ils s'efforçaient toujours de parvenir à un accord de cessez-le-feu et ont exhorté la communauté internationale à mettre fin à la guerre et à la famine dans la bande de Gaza.

Les groupes d'aide préviennent qu'une offensive militaire israélienne élargie pourrait aggraver la crise humanitaire dans le territoire assiégé, où la plupart des plus de 2 millions d'habitants ont été déplacés, où les quartiers sont en ruine et où la famine a été déclarée dans la ville de Gaza.