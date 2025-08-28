États-Unis : les vols d'expulsion des migrants atteignent des sommets record

Alors que Donald Trump a lancé un vaste programme de lutte contre l’immigration, les vols d’expulsion des migrants ont atteint un niveau record au États-Unis.

Des activistes documentent les appareils et les compagnies aériennes utilisés par les services américains en charge du dossier.

En guise d’exemple, Cartwright a suivi 5 962 vols depuis le retour de Trump au pouvoir jusqu'en juillet, soit une augmentation de 41 % (1 721) par rapport à la même période en 2024. Les données proviennent des principaux aéroports d'où partent les vols d'expulsion du pays.

Elles donnent de précieux renseignements aux personnes qui veulent localiser leurs proches, expulsés en l'absence d'informations de la part des services d'immigration et des douanes des États-Unis.

Mais le travail de ces activistes est loin d’être facile. Les compagnies aériennes utilisent désormais des indicatifs fictifs pour les vols d'expulsion et bloquent les numéros de queue des avions sur les sites web de suivi.