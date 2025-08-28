Bienvenue sur Africanews

Énergie renouvelable : l'Afrique de plus en plus connectée aux panneaux solaires chinois

Un oiseau se repose sur un câble tendu entre des panneaux solaires dans la préfecture de Hainan, dans la province du Qinghai, dans l'ouest de la Chine, le 1er juillet 2025.   -  
Copyright © africanews
Ng Han Guan/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Ali Bamba

Energie solaire 

Le continent africain s'alimente de plus en plus en électricité grâce aux panneaux solaires en provenance de Chine.

Les importations africaines de ces plaques photovoltaïques chinoises ont fait un bond de 60 % au cours de ces 12 derniers mois, alors que le continent se tourne vers les énergies renouvelables.

La Chine est restée le principal fournisseur mondial, produisant environ 80 % des panneaux solaires du monde en 2024.

Le nombre de pays important 100 mégawatts de capacité solaire ou plus est passé de 15 à 25.

Selon les analystes du continent, ce recours au marché chinois de l'énergie solaire pourrait contribuer de manière significative à la production d'électricité dans plusieurs pays africains.

