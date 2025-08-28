Énergie renouvelable : l'Afrique de plus en plus connectée aux panneaux solaires chinois

Le continent africain s'alimente de plus en plus en électricité grâce aux panneaux solaires en provenance de Chine.

Les importations africaines de ces plaques photovoltaïques chinoises ont fait un bond de 60 % au cours de ces 12 derniers mois, alors que le continent se tourne vers les énergies renouvelables.

La Chine est restée le principal fournisseur mondial, produisant environ 80 % des panneaux solaires du monde en 2024.

Le nombre de pays important 100 mégawatts de capacité solaire ou plus est passé de 15 à 25.

Selon les analystes du continent, ce recours au marché chinois de l'énergie solaire pourrait contribuer de manière significative à la production d'électricité dans plusieurs pays africains.