CHAN : finalistes pour la première fois, les Baréas s'apprêtent à affronter le Maroc

Le Maroc et le Madagascar s'affronteront en finale du Championnat d'Afrique des Nations, qui arrive à son terme.

L'affiche ultime se jouera au Moi International Sports Centre, Kasarani, Nairobi, le samedi 30 août 2025.

Une confrontation inédite, qui promet des étincelles au sommet du football local africain que célèbre cette compétition.

Le Maroc est à la recherche de son troisième sacre continental après avoir sorti le Sénégal en demi-finale à Kampala.

De l'autre côté, le Madagascar joue sa toute première finale depuis le début de sa participation au championnat et est donc en quête d'un premier trophée de la compétition dans cet affrontement au contraste fascinant.

Juste avant, le stade national Mandela de Kampala accueillera le match pour la troisième place ce vendredi entre le Sénégal et le Soudan.