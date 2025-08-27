Sénégal : le président Bassirou Diomaye Faye en visite officielle en France

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est en visite officielle de deux jours en France. Il a été reçu sur le perron de l'Élysée par son homologue français, le président Emmanuel Macron.

La rencontre entre les dirigeants intervient alors que les deux pays souhaitent renforcer leurs relations et bâtir un partenariat équilibré.

À l’issue de ce petit déjeuner de travail à l’Elysée, le président sénégalais s’est exprimé sur ses réseaux sociaux. Bassirou Diomaye Faye a déclaré avoir échangé avec le président Macron sur leurs différents programmes de coopération et le renforcement de leur partenariat dans des domaines tels que l'investissement, le commerce, la défense et la sécurité. Cette revue de la coopération sera à l’ordre du jour du prochain séminaire intergouvernemental prévu en septembre, indique la Présidence sénégalaise dans un communiqué.

Les présidents sénégalais et français ont également évoqué des sujets sensibles comme le massacre de Thiaroye. Dakar réclame plus, notamment la reconnaissance du nombre de victimes, plus importants que les chiffres officiels ainsi que la déclassification des archives militaires et judiciaires sur ce massacre datant de 1944.

Selon la Présidence sénégalaise, le chef de l’État a aussi salué la posture du Président Emmanuel Macron sur les questions mémorielles et l’a invité à prendre part à la deuxième édition de la commémoration prévue le 1er décembre 2025, à Dakar.

Selon plusieurs sources, le litige autour de la dette du train express régional Dakar-Diamniadio a aussi été mis sur la table alors que l'entreprise française Eiffage réclame environ 150 millions d'euros à l’État sénégalais.

Le président Bassirou Diomaye Faye est également l’invité spécial, ce mercredi après-midi, de la rencontre des entrepreneurs français organisée par le Medef, la principale organisation patronale française.